父親曾是賴清德的副市長 政二代利用光環吸金人間蒸發

台南市前副市長顏純左曾經是賴清德總統的副市長，如今在下營區經營「和平診所」，其四子顏大鈞疑似打著「政二代」的招牌，利用父親的光環，聲稱身邊有許多長輩照顧，吸引生意人投資；他吸金逾上千萬後如今不知去向，目前檢警已在偵辦中。

台南市刑警大隊表示，目前警方共接獲2名被害人報案，已成立專案小組，主動彙整各分局報案資料，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦中。顏大鈞昨晚還被發現在高雄小港機場要出境，在機場被攔下，移民署指出，顏已遭限制出境，當場開立禁止出國通知單。

據了解，張姓被害人報案指出，顏大鈞以投資汽車租賃公司及其父親的營業項目，向張誆稱保證獲利、穩賺不賠；張因此簽立本票，2次前往台南市麻豆區面交，共計損失860萬。等到要提領獲利出金時卻無法出金．對方失去聯繫，才驚覺被騙。

蔡姓被害人報案表示，因工作缘故認識顏大鈞，顏遊說他投資當鋪生意，由蔡做金主，去找其他投資人湊足本金後，交給顏投資當鋪業，再讓所有投資人共享利息分紅；投資期程從2023年3月28日起開始至今年4月份，結果顏聲稱投資不當失利，無法如期歸還本金。

後來顏大鈞便失去聯繫、不知去向，眾多投資人都找不到他；蔡指出，他無法兌現本票，遭受損失670萬，因此向警方報案。

顏大鈞原本經營禮車租賃公司，辦公室裝設奢華，直接作為他的私人招待所，有許多LV收藏品、高價洋酒，生活豪奢，個人裝扮也是全身名牌，貌似貴公子；由於他的「政二代」背景，甚至因父親曾是賴清德總統的副市長，對外也頻頻宣稱與總統關係良好，許多人都與他結交。

顏就打著父親與執政黨長輩的招牌，聲稱有各種投資管道，穩賺不賠，與他結交的生意人也親眼看到他公司尾牙有許多議員、政府官員出席，均信以為真，紛紛拿錢投資；據了解，雖然目前向警方報案的只有二位被害人，事實上還有其他人受害，已組成自救會，要向顏討公道。

顏時常在辦公室的私人招待所舉辦聚會，還會找來女子一起玩樂，陳姓網友去年10月曾在臉書分享影片指出「今天來到一個很厲害的會所，我現在終於知道，為什麼有錢人的世界可以這麼樸實無華」、人家自己在家裡面弄一個會所」、「給各位看一下、真正厲害的」。

陳拍下顏大鈞辦公室的擺設說「我都不知道該怎麼介紹，這我的知識盲區了」、「人家自己在家裡面弄一個會所」、「又是LV、阿娘威、有人懂這個嗎、這是我第一次看到這麼多XR」。

影片中顏大鈞則說「我們不是喝酒而已，拍個自媒體，大家看看怎麼賺錢，然後我們就是希望說，我們多聽多看多學，身邊有蠻多長輩的，內化在自己身上」。據了解，顏在約人玩樂後，就會提出投資邀請，更拿新投資人的錢還給舊投資人，營造獲利分紅假象，讓投資人放心投資。

顏大鈞原本善於經營社群平台，他的IG有許多豪車、現金、好酒、美女影片，但目前帳號已關閉，但當時與他同樂的友人，仍在IG、抖音分享一起作樂的畫面；顏也多次禮車租賃公司名義做公益，捐款給公廟，還曾獲台南市府聘為無給職市政顧問。