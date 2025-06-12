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高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

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高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市某私立中學2名高一男學生，疑因不滿老師管教，6月10日竟持粗樹枝在廁所外「堵人」，老師如廁後走出，就遭兩生亂棒襲擊，造成老師頭、手部受傷送醫，事後學生還不承認，遭學校記兩大過，老師也報警決定提告。

校方指出，黃姓老師與兩名高中生兩個多月在同一間教室上課，兩名學生因在課堂上吵鬧，黃師上前勸導，導致兩名學生疑不滿管太多，懷恨在心。

校方表示，6月10日晚上7點多，兩生趁黃姓老師去上廁所埋伏在男廁門口，黃師一出廁所，就遭兩生在廁所「就地取材」持綠美化布置用的粗樹枝狂毆，樹枝還被打斷，兩生打完就跑，造成黃師頭、手部挫傷，老師事後忍痛請同事送他就醫，晚間10點多報警。

校方表示，事後2名學生否認打人，學校隨即召開學生獎懲委員會進行議處，決定記兩生大過2次，帶回管教5天，並啟動對學生輔導機制。

校方表示，老師目前在家休養，學校除慰問之外，因2名學生否認打人，老師也決定提告，校方秉持毋枉毋縱精神，協助提供相關物證與監視器配合調查。

兩名高一男學生疑因不滿管教，在廁所「就地取材」，持綠美化布置用的粗樹枝狂毆老師。圖／校方提供
兩名高一男學生疑因不滿管教，在廁所「就地取材」，持綠美化布置用的粗樹枝狂毆老師。圖／校方提供

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