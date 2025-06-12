警政署頒發全國模範警察 2外勤女警獲獎

警政署今天舉行慶祝警察節活動並頒發模範警察，共28名官警獲獎，有25名是在外勤服務包含2名女警。警政署指出，代表女性在打擊犯罪及維護社會治安，同樣有傑出表現。

警政署上午舉行「114年警察節慶祝大會」，總統賴清德及內政部次長馬士元出席，總統致詞前先頒獎給獲得模範警察的官警。警政署新聞資料指出，28人獲得全國模範警察，其中25人是在外勤第一線服務，包含2名女警。

警政署表示，2名獲得全國模範警察的女警是台北市警察局偵查佐鄭若妤，以及桃園市警察局偵查佐張玉芬，代表女性在警察職場，不論是打擊犯罪或維護社會治安，同樣有傑出表現並深獲肯定，且在品德操守及工作績效都有極優異表現，為警察樹立良好正面形象。

警政署指出，近年仍以打擊詐騙為重點，並推出打詐儀錶板，盼強化全民防詐意識，各機關在打詐不遺餘力，如刑事局偵查正張家鋐偵破近年來規模最大藏匿在印尼峇里島104人跨境電信詐欺機房，成功溯源金主及在台水房幹部，並查扣價值逾新台幣6000萬元的不動產與金融帳戶，為被害人後續追徵奠定基礎。

警政署表示，今年當選的28名模範警察，包含警政署國際組警務正郭振賢、警政署政風室專員林孝聰、台北市警察局士林分局巡佐朱志強、台北市警察局文山第二分局偵查佐鄭若妤、新北市警察局海山分局小隊長林淵照、新北市警察局刑事警察大隊偵查佐黃世裕、桃園市警察局桃園分局偵查佐張玉芬、台中市警察局犯罪預防科警員黃國龍、台南市警察局麻豆分局組長吳俊忠、台南市警察局刑事警察大隊警務員王鐘民等共28名官警。