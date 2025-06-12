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影／嘉義某醫院家屬為轉院與主管爆發糾紛 員警到場勸解雙方暫不提告
有網友在臉書社團「爆料公社」貼文及影片，指控嘉市某醫院主任涉恐嚇癌末患者家屬；警方受理報案指稱，昨晚9時10分，何姓住院病人的家屬為轉院，與醫院蔡姓主任爆發口角糾紛，當時是醫院門禁管制時間，經員警到場處理轉院，雙方暫不提告。
投訴影片顯示，有女子說，「她先生快死了被送到這裡來，說他很不舒服，所以要趕快轉院，所以我們進來之後找不到人」，院方就派了一個這麼兇的人問說是誰，想幹什麼，按了訪客鈴，但對方不知道在兇什麼，詢問一下就被很兇的問是誰。
警方調查，吳姓男子與吳姓女子兄妹檔，昨晚9時10與同行的吳姓殯葬業者，前往某私人醫院，要探視吳女何姓丈夫，辦理轉院事宜，因當時是醫院門禁管制時間，院內有疫情，不開放家屬進入。
吳男等人進入時，蔡姓主任詢問吳男等人來由，且為核對家屬身分，雙方因此發生口角衝突，隨即通報警方到場處理。經吳男等家屬與院方協調，當場通報119救護車，將吳女丈夫轉院至聖馬爾定醫院。
吳男表示會與律師討論，考慮是否對蔡姓主任提強制罪告訴；蔡姓主任則指稱吳姓男子出言辱罵行為，將視吳男訴訟動作再決定是否提出告訴，雙方暫時不需警方處置。
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