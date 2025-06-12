桃園市中壢區日前有一名紅衣男子不明原因躺在馬路中間，無視往來的車流，彷彿把馬路當自家，躺在上面伸展身體，相當危險。對此，中壢警分局表示，男子的舉動可依《道路交通管理處罰條例》第78條，處500元罰鍰。

男子把馬路當自家，躺在上面伸展身體，相當危險。圖：翻攝自threads@9m_5ei

男子躺在馬路中的畫面在Threads曝光，網友們紛紛留言表示，「中壢不養閒人」、「佛羅壢達不養閒人」、「果然是台版佛羅里達」、「啥鬼…. 只有中壢人超越中壢人==」、「中壢到底是什麼怪人聯盟啦」。

中壢派出所長周浚鋒說明，行人在交通頻繁路段，若任意以逗留、奔跑、坐下、臥倒等方式阻礙通行，警方可依《道路交通管理處罰條例》第78條，處500元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法，避免危及自身與他人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：不要命！男子躺馬路中伸展 壢警：可罰500元