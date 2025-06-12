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桃科技大廠員工團膳炸排骨長蛆 衛生局查出這些狀況

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢某科技大廠傳出員工餐廳炸好的排骨竟然長蛆，而且不是第一次，怎麼會有炸不死的蛆，讓人匪夷所思，也在網路平台上引發熱論。

衛生局今天表示，10日接獲陳情，11日派員前往現場查核配膳等作業程序，查核現場未見蒼蠅等病媒，因原料來自外縣市，將函請所轄衛生局調查製程。另查獲防蟲簾不足、地面積水及保溫櫃不潔等缺失，已要求限期改善，複查不符將依食安法第44條裁罰6萬元以上、2億元以下；現場抽驗1件原料送驗，將視結果辦理。

網友PO出一段影片，只見一片炸好的排骨麵衣中，有白白的蟲在爬動，疑似是隻蛆。「團膳讓員工吃這種東西沒問題嗎？這也不是第一次了」，網友在平台反映，底下有留言者指出，身為員工都覺得公司的伙食一直都很有問題，之前反映過2、3次根本沒用，不定時都會伙食問卷調查，但那都白填的，公司的伙食早上9點就已經放在餐廳那邊等了，真的要吃的時候都是吃冷掉的，之前還吃過肉排裡有塑膠殘紙，跟麵裡面撈出QR code。

網友也回應「啊～天氣熱是不是很容易長蛆」、「貴公司福利真好高蛋白餐令人噁心 」、「很多公司死不換某些廠商，爛爆了，產品爛，怪員工，還檢討員工」、「團膳聽說是親戚喔」、「很多公司外包私下跟採購都有回饋，要換也不簡單」，也有網友納悶為什麼有炸不死的蛆？質疑事件不單純。

衛生局到科技大廠稽查團膳環境。圖／衛生局提供
衛生局到科技大廠稽查團膳環境。圖／衛生局提供

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