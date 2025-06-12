中市前3月行人死傷746人 警製作安全宣導影片

根據交通部統計，今年1到3月台中市行人死傷746人，台中市警察局今天公布，製作2支行人安全宣導影片，剪輯各種行人交通事故，盼建立正確的用路觀念。

依交通部今年1到3月統計顯示，台中市行人交通事故死亡17人、受傷729人，較去年同期死亡17人、受傷737人，死亡人數無增減、受傷人數減少8人。

為加強行人交通安全意識，台中市警察局製作2支行人安全宣導影片，影片中剪輯各式行人交通事故，警方並持續與民政及社政機關共同宣導，一同至樂齡中心、關懷據點等高齡者聚集場所播放宣導影片，期能建立正確用路觀念。

警方說明，宣導影片中不少真實案例顯示，行人本身違規行為是導致事故的主要原因之一，其中包括行人未走斑馬線、在路段中違規穿越道路、在紅燈時違規穿越馬路、突然衝出馬路等，這些行為都對自身與用路人安全構成高度威脅。

警方提醒，行人若擅自穿越道路違反道路交通管理處罰條例，將處新台幣500元罰鍰。

在交通執法部分，警方指出，中市今年1至5月行人違規件數2722件，相較於去年同期899件，增加1823件（增幅202.78%），其中以行人不依標誌標線號誌的指示，以及行人不依規定擅自穿越車道違規件數最多。

警方表示，將持續落實執行取締「行人正義大執法」重點違規項目，提升民眾守法觀念。