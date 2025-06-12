影／機車騎士未戴安全帽狂飆國道彰化路段狂飆 一路呼嘯 民眾看傻眼

國道3號南向206公里處昨天下午一名男子未戴安全帽騎機車狂飆在國道上，還一路呼嘯，讓行經國道民眾看得傻眼，國道警察獲報後前往巡查，但機車騎士已自行下烏日交流道，警方將通知該騎士到案說明，依法可處3千元以上到6千元以下罰鍰。

機車騎士在國道3號南向206公里彰化路段狂飆影音被民眾po上社會事新聞影音網，影片中只見一名未戴安全帽騎機車騎士一路在國道狂飆，速度快到衣服都飛起來，騎士還一路呼嘯，看得行經民眾不可思議的說「他在幹嘛？」 。

國道公路警察局第七公路警察大隊在昨天下午5點10分獲報後派員巡查，不過從監視錄影器發現騎士在午5點15分已下烏日交流道。