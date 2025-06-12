影／林口工廠火勢控制 1名泰籍移工失聯

新北市林口區宏昌街今天上午發生工廠火警，目前現場回報火勢已經控制，但傳出有1名45歲泰國籍移工失聯，尚不清楚是否受困於火場，消防局仍持續滅火，全力搶救中。

這起工廠火警發生在上午8時許，現場為4層樓RC建物的4樓冒出大量黑煙，該工廠主要從事金屬家具、辦公設備製造或加工，消防局獲報陸續派遣35車、68人趕往搶救，並與廠方管理人員清查人數，發現1名泰籍員工失聯。