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影／把警車當塑膠？三重皮卡在警察眼前逆向闖紅燈 最高罰7200
新北市昨天下午有1輛皮卡貨車在三重區中華路，直接當著警察眼前逆向行駛、紅燈右轉，民眾將行車記錄影像上傳社群，被網友形容「把警車當塑膠？」警方也不囉嗦，回頭直接送他3張罰單，最高可處7200元罰鍰。
這輛皮卡貨車昨天下午2時29分左右，從中華路20巷口（支線道）左轉駛入中華路（幹線道）時，右前方剛好有1輛警車直行中華路，雙方煞車減速後，警車繼續直行。
但皮卡卻猛踩油門加速，直接從警車左邊逆向衝向前，闖紅燈右轉新北大道，揚長而去。整個過程都被前車的行車記錄器錄下，上傳到社群平台，吸引超過23萬次瀏覽，引發討論。
三重警分局表示，為避免貿然追車恐造成更嚴重之交通危害，員警返回派出所立即依職權對違規車輛逕行舉發，針對該車駕駛跨越雙黃線逆向行駛、未打方向燈、紅燈右轉，分別依道路交通管理處罰條例第45條1項1款、第42條及第53條2項開單，最低可處2400元、最高7200元罰鍰。
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