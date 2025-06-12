影／把警車當塑膠？三重皮卡在警察眼前逆向闖紅燈 最高罰7200

新北市昨天下午有1輛皮卡貨車在三重區中華路，直接當著警察眼前逆向行駛、紅燈右轉，民眾將行車記錄影像上傳社群，被網友形容「把警車當塑膠？」警方也不囉嗦，回頭直接送他3張罰單，最高可處7200元罰鍰。

這輛皮卡貨車昨天下午2時29分左右，從中華路20巷口（支線道）左轉駛入中華路（幹線道）時，右前方剛好有1輛警車直行中華路，雙方煞車減速後，警車繼續直行。

但皮卡卻猛踩油門加速，直接從警車左邊逆向衝向前，闖紅燈右轉新北大道，揚長而去。整個過程都被前車的行車記錄器錄下，上傳到社群平台，吸引超過23萬次瀏覽，引發討論。