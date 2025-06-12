慶祝警察節 侯友宜：耗資5億 警用汽機車全面汰舊更新

新北市警局今天舉辦警察節表揚大會，新北市長侯友宜頒獎表揚7名模範警察、3名刑事鑑識楷模獎座及10名資深優良警察獎章代表；新北市警察之友會也頒獎表揚70名績優員警。侯友宜說，警民比最高壓力最大，員警平日工作量大很辛苦仍堅守崗位，感謝警察為新北市民平安的努力付出。

「打擊犯罪、永不妥協。」侯友宜表示，新北市警局明年將搬遷，包括結合AI的戰情中心，透過最新科技強化新北治安維護，同時分2年度，耗資近5億元，汰換老舊逾齡警用車輛，將更新1200輛警用機車與287輛警用汽車，強化第一線執勤能量，以實際行動支持警察打擊犯罪、守護市民安全。

侯友宜說，全力推動警政廳舍改建、更新，114年度編列1億177萬元經費進行廳舍整建，預計今年下半年瑞芳警分局貢寮分駐所、三重警分局交通分隊暨公有拖吊場也將陸續啟用，持續提供員警友善休息環境。

警察節前夕，新北市汐止警分局副分局長林柏宏與彰化縣警局和美警分局副分局長吳銘添等人，偕同久福週報社長楊經國前往因追捕毒犯不幸殉職故巡官薛定岳，位於彰化縣伸港鄉故居遺眷慰問，轉達對警察同袍眷屬的關懷及代表內政部警政署署長及新北市警局長致送慰問金。