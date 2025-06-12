幫玩家練功傳暗號販毒 毒包裹店到店服務高雄毒販栽了

葉姓男子涉唆使李姓男子利用幫網路遊戲玩家練功之際，傳「上音樂課」等販毒暗號，吸引買家上門，再將毒包裹以店到店服務運毒；澎湖警方查獲買家後，和高雄市刑大警方合作，上月下旬在高雄逮獲葉、李2人，起出近700公克的毒咖啡包及K他命等毒品。

澎湖縣少年隊警方日前查獲王姓男子（39歲）以超商店到店服務的方式，涉接收毒包裹，由於寄送地點是高雄，於是和高雄市刑大偵一隊警方共組專案小組調查。

高雄警方循線查知，寄送包裹的是李姓男子（30歲），李男受雇涉販毒的葉姓男子（28歲）；葉男唆使李男利用在網路遊戲幫玩家代練功機會，以手機微信通訊軟體，暗中傳吸毒會High「上音樂課」等暗號，吸引想吸毒的玩家上鉤，後以超商到店服務寄送毒品。

市刑大警方掌握葉、李2人落腳處，5月21日持搜索票前往鳳山區中崙二路查獲李男，另在小港區後厝路上逮獲葉男，並查扣毒品咖啡包170包約562.1公克)，以及K他命1包約重39.7公克、子彈10顆、空砲彈45顆、現金5000等物。

警詢後，將李、葉2人依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦；檢方命2人各以5萬元交保候傳。

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