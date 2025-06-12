快訊

好市多再拓新點？傳台南第二店將落腳生產路、2028年開幕

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

幫玩家練功傳暗號販毒 毒包裹店到店服務高雄毒販栽了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

葉姓男子涉唆使李姓男子利用幫網路遊戲玩家練功之際，傳「上音樂課」等販毒暗號，吸引買家上門，再將毒包裹以店到店服務運毒；澎湖警方查獲買家後，和高雄市刑大警方合作，上月下旬在高雄逮獲葉、李2人，起出近700公克的毒咖啡包及K他命等毒品。

澎湖縣少年隊警方日前查獲王姓男子（39歲）以超商店到店服務的方式，涉接收毒包裹，由於寄送地點是高雄，於是和高雄市刑大偵一隊警方共組專案小組調查。

高雄警方循線查知，寄送包裹的是李姓男子（30歲），李男受雇涉販毒的葉姓男子（28歲）；葉男唆使李男利用在網路遊戲幫玩家代練功機會，以手機微信通訊軟體，暗中傳吸毒會High「上音樂課」等暗號，吸引想吸毒的玩家上鉤，後以超商到店服務寄送毒品。

市刑大警方掌握葉、李2人落腳處，5月21日持搜索票前往鳳山區中崙二路查獲李男，另在小港區後厝路上逮獲葉男，並查扣毒品咖啡包170包約562.1公克)，以及K他命1包約重39.7公克、子彈10顆、空砲彈45顆、現金5000等物。

警詢後，將李、葉2人依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦；檢方命2人各以5萬元交保候傳。

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆（如圖）等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆（如圖）等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆等物。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方逮捕涉販毒的李、葉2名男子，查扣毒品咖啡包170包、K他命以及子彈10顆、空砲彈45顆等物。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

Care Bears™主題複合式咖啡廳進駐台南高雄夢幻登場啦！療癒甜點鹹食搶先1次看

影／高雄婦人騎車隨意橫穿馬路 害男騎士摔車滾好幾圈

美女網紅被爆吸毒！豪氣包總統套房群聚嗑藥：人設崩塌

高雄YouBike2.0E新制 7月1日起投保才可租借

相關新聞

快改道！ 國1北上新營往鹽水出口匝道拖板車翻覆後掉落鋼圈 管制封閉

根據警廣即時路況，今天清晨4時31分，在國道1號北上新營往鹽水方向出口匝道，發生拖板車翻覆後掉落鋼圈。目前持續進行事故處...

桃科技大廠員工團膳炸排骨長蛆 衛生局查出這些狀況

桃園市中壢某科技大廠傳出員工餐廳炸好的排骨竟然長蛆，而且不是第一次，怎麼會有炸不死的蛆，讓人匪夷所思，也在網路平台上引發...

影／機車騎士未戴安全帽狂飆國道彰化路段狂飆 一路呼嘯 民眾看傻眼

國道3號南向206公里處昨天下午一名男子未戴安全帽騎機車狂飆在國道上，還一路呼嘯，讓行經國道民眾看得傻眼，國道警察獲報後...

影／林口工廠火勢控制 1名泰籍移工失聯

新北市林口區宏昌街今天上午發生工廠火警，目前現場回報火勢已經控制，但傳出有1名45歲泰國籍移工失聯，尚不清楚是否受困於火...

影／把警車當塑膠？三重皮卡在警察眼前逆向闖紅燈 最高罰7200

新北市昨天下午有1輛皮卡貨車在三重區中華路，直接當著警察眼前逆向行駛、紅燈右轉，民眾將行車記錄影像上傳社群，被網友形容「...

慶祝警察節 侯友宜：耗資5億 警用汽機車全面汰舊更新

新北市警局今天舉辦警察節表揚大會，新北市長侯友宜頒獎表揚7名模範警察、3名刑事鑑識楷模獎座及10名資深優良警察獎章代表；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。