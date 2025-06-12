桃園市新屋區一名53歲胡姓女子9日下午16時許獨自在路上徘徊，且神情迷惘，熱心民眾擔心發生意外，向楊梅警分局報案，警方到場發現女子是印尼籍外籍配偶，卻無法清楚表達自己的身分資料及住家地址，也不記得自己為何會出現在新屋。警方便先將她帶回新屋分駐所安置，經耐心詢問、比對身分，終於查到胡女住在觀音區，警方便將她護送返家。

胡女獨自在路上徘徊，且神情迷惘，熱心民眾擔心發生意外，向楊梅警分局報案。圖：讀者提供

新屋分駐所表示，警員李林傑與林芷瑩於9日下午接獲報案，指稱在新屋區清華路有民眾疑似需要協助。警方迅速到場，發現胡女獨自站在路旁，神情恍惚。經詢問女子僅表示自己為印尼籍外籍配偶，來台已有十餘年，但無法提供具體身分資料或住家地址，也不記得為何會出現在新屋區。考量當時天氣炎熱，警方遂先將女子帶返勤務處所協助確認身分。行走途中員警發現女子走路不穩，疑似有視力障礙便主動攙扶，避免其跌倒受傷。回到勤務處所後，警方提供茶水讓女子稍作休息，並耐心與其對談進一步查證其資訊，經詳細查證比對，最終確認胡女的身分，並得知其實際居住地位於桃園市觀音區。警方立即駕駛巡邏車將其平安送返住處，讓家人得以安心。

警方立即駕駛巡邏車將胡女平安送返住處，讓家人得以安心。圖：讀者提供

楊梅分局呼籲，家中如有患有身心障礙或記憶力退化的長輩，應多加留意其動態避免其獨自外出造成安全疑慮。如遇緊急情況或需協助，可立即撥打110報案專線，警方將提供必要的協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：印尼籍外配迷路 新屋警民熱心伸援