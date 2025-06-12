快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

熱帶低壓恐穿台過！挾風雨威脅 氣象署曝成颱機率

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

印尼籍外配迷路 新屋警民熱心伸援

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市新屋區一名53歲胡姓女子9日下午16時許獨自在路上徘徊，且神情迷惘，熱心民眾擔心發生意外，向楊梅警分局報案，警方到場發現女子是印尼籍外籍配偶，卻無法清楚表達自己的身分資料及住家地址，也不記得自己為何會出現在新屋。警方便先將她帶回新屋分駐所安置，經耐心詢問、比對身分，終於查到胡女住在觀音區，警方便將她護送返家。

S 74743860 0
胡女獨自在路上徘徊，且神情迷惘，熱心民眾擔心發生意外，向楊梅警分局報案。圖：讀者提供

新屋分駐所表示，警員李林傑與林芷瑩於9日下午接獲報案，指稱在新屋區清華路有民眾疑似需要協助。警方迅速到場，發現胡女獨自站在路旁，神情恍惚。經詢問女子僅表示自己為印尼籍外籍配偶，來台已有十餘年，但無法提供具體身分資料或住家地址，也不記得為何會出現在新屋區。考量當時天氣炎熱，警方遂先將女子帶返勤務處所協助確認身分。行走途中員警發現女子走路不穩，疑似有視力障礙便主動攙扶，避免其跌倒受傷。回到勤務處所後，警方提供茶水讓女子稍作休息，並耐心與其對談進一步查證其資訊，經詳細查證比對，最終確認胡女的身分，並得知其實際居住地位於桃園市觀音區。警方立即駕駛巡邏車將其平安送返住處，讓家人得以安心。

S 74743862 0
警方立即駕駛巡邏車將胡女平安送返住處，讓家人得以安心。圖：讀者提供

楊梅分局呼籲，家中如有患有身心障礙或記憶力退化的長輩，應多加留意其動態避免其獨自外出造成安全疑慮。如遇緊急情況或需協助，可立即撥打110報案專線，警方將提供必要的協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：印尼籍外配迷路 新屋警民熱心伸援

延伸閱讀：

  1. 騎士天冷喝米酒暖身 酒測超標當場遭攔檢扣牌
  2. 菲籍女移工慌張走進派出所 龍潭警火速解圍

延伸閱讀

影／屏東三地門海神宮水域傳溺斃 3男送醫不治

台中少年觀魚跌落柳川 民眾攔巡邏車警及時伸援

男偷路邊腳踏車「狂騎50公里」 警助發還失主...報案背後有洋蔥

路邊穿雨衣竟丟了背包！檳榔攤老闆娘熱心伸援

相關新聞

快改道！ 國1北上新營往鹽水出口匝道拖板車翻覆後掉落鋼圈 管制封閉

根據警廣即時路況，今天清晨4時31分，在國道1號北上新營往鹽水方向出口匝道，發生拖板車翻覆後掉落鋼圈。目前持續進行事故處...

台中私校爆學生打老師 不服管教埋伏廁所亂棒痛毆一頓

台中市某私校傳出學生不服管教，竟埋伏廁所亂棒毆打老師離譜行為，警方10日晚間獲報，該私校2名學生躲在廁所拿木棍對黃姓教師...

快改道！ 國3南向中和路段2車追撞1翻覆 回堵5公里

高速公路局表示，今天上午8時14分，國道3號南向39.1公里處過中和，發生2輛自小客車追撞事故，其中1輛翻覆，占用外線車...

慶祝警察節 侯友宜：耗資5億 警用汽機車全面汰舊更新

新北市警局今天舉辦警察節表揚大會，新北市長侯友宜頒獎表揚7名模範警察、3名刑事鑑識楷模獎座及10名資深優良警察獎章代表；...

逆向猛撞！溪頭車禍釀1命危7傷 駕駛酒測值高達0.7

南投縣151縣道溪頭路段，昨天下午發生嚴重車禍。64歲潘姓男子駕駛轎車上山途中，在指標10.5公里處突然逆向跨越雙黃線，...

大四生畢業前夕車禍亡 屏科大將頒畢業證書予家屬

昨日上午屏東縣萬丹鄉大昌路與大圳路口發生一起交通事故，屏東科技大學曹姓大四生送醫後不治。屏科大14日將舉行畢業典禮，曹生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。