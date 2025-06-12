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逆向猛撞！溪頭車禍釀1命危7傷 駕駛酒測值高達0.7

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣151縣道溪頭路段，昨天下午發生嚴重車禍。64歲潘姓男子駕駛轎車上山途中，在指標10.5公里處突然逆向跨越雙黃線，與對向滿載9人的廂型車正面對撞，撞擊力道猛烈，造成潘男重傷命危，廂型車內也有7人受傷，場面一度混亂。

竹山警分局初步調查，潘男當時疑似酒後駕駛，經抽血測值高達0.7mg/L，遠超法定標準，屬嚴重酒駕。肇事潘男頭部重創、全身多處骨折，送醫後仍處昏迷狀態，腦部有出血現象，尚未脫離險境。

被撞的廂型車為一行人前往溪頭旅遊，車上共9人，其中7人分別受到肢體骨折、頭部撕裂傷等輕重傷，目前均送往醫院治療，所幸無人命危。

溪頭為熱門旅遊路線，車流頻繁，警方指出，潘男不僅逆向行駛，且明顯酒後駕駛，警方將依刑法公共危險罪及酒駕致人重傷罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

溪頭聯外道路發生對撞車禍，64歲轎車駕駛潘男命危，廂型車七人輕重傷。圖／南投縣消防局提供
溪頭聯外道路發生對撞車禍，64歲轎車駕駛潘男命危，廂型車七人輕重傷。圖／南投縣消防局提供

酒駕 溪頭

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