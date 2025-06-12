大四生畢業前夕車禍亡 屏科大將頒畢業證書予家屬
昨日上午屏東縣萬丹鄉大昌路與大圳路口發生一起交通事故，屏東科技大學曹姓大四生送醫後不治。屏科大14日將舉行畢業典禮，曹生在畢業前夕不幸過世，屏科大表示，該生已完成所有學分修讀，學校將授予曹生學士學位，並將畢業證書給予家屬。
昨日上午8時許，49歲黃姓女子駕駛自小客車沿萬丹鄉大圳路南往北直行，22歲曹姓男子騎機車沿大昌路由東往西直行，雙方於路口發生碰撞，曹男傷重送醫搶救，仍不治身亡；經酒測黃女酒測值為0，警方後續釐清事故原因。
曹男目前就讀屏東科技大學社工系，即將畢業，校方表示，接獲警方通知第一時間即派員前往醫院並完成校安通報，聯絡系主任、班導師、家長等相關人員，協助急難慰問金、學生平安保險等申請作業，同時啟動班級心理輔導。
屏科大表示，曹生平日在校成績優異，表現傑出，同時在系辦工讀協助家中經濟。很遺憾在畢業前夕發生這樣意外，該生於畢業前已完成所有學分修讀，學校將授予學士學位，會將畢業證書給予家屬。學校對此深表遺憾與不捨，並將持續加強學生交通安全駕駛觀念的宣導。
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