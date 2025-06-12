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影／高雄婦人騎車隨意橫穿馬路 害男騎士摔車滾好幾圈
高雄市路竹區一名67歲謝姓婦人昨天下午在新民路購物後，竟任意騎機車橫越馬路，當場造成一名21歲男騎士煞車不及直接撞上，不僅婦人及男騎士都受傷送醫，2人的機車甚至疊在一起向前滑行數公尺，警方將依法對婦人舉發開罰 。
據了解，這起事故發生在昨天下午3點27分左右，事發當下謝姓婦人騎車機車在新民路街上採買，她疑似因買完水果正開心準備返家，卻直接從路旁不顧前後來車，直接起步就橫越馬路，絲毫不顧左右來車，造成一名路過的葉姓男騎士根本來不及煞車直接撞上。
2人相撞後雙雙倒地還滾了好幾圈，婦人剛買的水果、饅頭也都從車廂中撒了出來，婦人闖禍後被撞得一時回不過神來，呆坐在地，男騎士也嚇得立刻起身查看到底撞上什麼，才知道是撞到婦人。
事故造成雙方都受傷，所幸均意識清楚、無生命危險，第一時間由救護車送往路竹秀傳醫院接受治療。
湖內警分局表示，事故起因疑似謝姓婦人騎乘重機車未依規定穿越車道、任意橫越馬路導致，與正常行駛於新民路的葉姓男騎士發生碰撞，但詳細肇事原因，還需將由交通大隊進一步調查，呼籲騎士應依照交通規則行駛，切勿任意橫越道路造成危險。
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