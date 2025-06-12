影／高雄婦人騎車隨意橫穿馬路 害男騎士摔車滾好幾圈

高雄市路竹區一名67歲謝姓婦人昨天下午在新民路購物後，竟任意騎機車橫越馬路，當場造成一名21歲男騎士煞車不及直接撞上，不僅婦人及男騎士都受傷送醫，2人的機車甚至疊在一起向前滑行數公尺，警方將依法對婦人舉發開罰 。

據了解，這起事故發生在昨天下午3點27分左右，事發當下謝姓婦人騎車機車在新民路街上採買，她疑似因買完水果正開心準備返家，卻直接從路旁不顧前後來車，直接起步就橫越馬路，絲毫不顧左右來車，造成一名路過的葉姓男騎士根本來不及煞車直接撞上。

2人相撞後雙雙倒地還滾了好幾圈，婦人剛買的水果、饅頭也都從車廂中撒了出來，婦人闖禍後被撞得一時回不過神來，呆坐在地，男騎士也嚇得立刻起身查看到底撞上什麼，才知道是撞到婦人。

事故造成雙方都受傷，所幸均意識清楚、無生命危險，第一時間由救護車送往路竹秀傳醫院接受治療。