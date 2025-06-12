北市街頭擄人…派出所長對空鳴3槍嚇阻救人 4嫌落網起訴
台北市中山區今年4月傳出當街擄人案，大直派出所所長賴新天帶隊在新北市深坑區找到犯嫌，強悍對空鳴槍3槍嚇阻犯嫌逃逸，並救出林姓被害人，檢警逮捕邱姓主嫌等4人皆聲押獲准。台北地檢署今偵結，依擄人勒贖等罪起訴邱等4人。
檢方調查，主嫌邱宇翔自認男子林子鈞因簽球板欠下賭債，他身為中間人也該負責部分債務才能向上手交代，為解決債務，涉找上林子鈞朋友林男，認為林男有資力可以幫忙出錢還債，涉指使小弟陳奕軒、高繼謙、高竟堯擄走林男。
今年4月22日0點47分，王姓女子報案稱「乾哥」林男的手機、鞋子掉落敬業一路巷弄騎樓，懷疑有異，大直派出所獲報後調閱監視器畫面，赫見林男被人連拖帶拉，強押上車，案情不單純；大直派出所所長賴新天帶隊3輛警車、7名警員沿路鎖定車輛，一路往文山方向尋人，當時已到指南路、深山處無監視器確認，但仍持續沿著山路尋找，凌晨3點多，在新北市深坑區的阿柔洋產業道找到涉案車輛。
當時，警方正上前盤查，孰料犯嫌突然加速往前逃逸，賴新天見狀，果斷下車拉滑套對空鳴槍，並喊「警察！下車」，嚇阻對方繼續逃逸並預警，一共鳴三槍。
從警第一次開槍賴新天指出，當時車輛開在產業道路上，很陡又窄，對方開到底已經沒有路了，不知道車上是否有武器，才把籌碼全部壓上去「對決了」對空鳴槍是讓讓對方知道「我是認真的，把我方氣焰升到最高，去壓制他們」以保護同仁跟自己。
警方救出被擄走的林男，林男僅輕微皮肉傷，清查現場無其他違禁品，車上陳男等3犯嫌趴在地上就逮。檢警循線查出，邱男涉指使陳等3人擄人，林子鈞則與擄人案無涉，稱這是自己的賭債跟邱無關。檢方今偵結，邱等4人涉犯擄人勒贖等罪，依法起訴，林子鈞則不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言