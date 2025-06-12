北市街頭擄人…派出所長對空鳴3槍嚇阻救人 4嫌落網起訴

台北市中山區今年4月傳出當街擄人案，大直派出所所長賴新天帶隊在新北市深坑區找到犯嫌，強悍對空鳴槍3槍嚇阻犯嫌逃逸，並救出林姓被害人，檢警逮捕邱姓主嫌等4人皆聲押獲准。台北地檢署今偵結，依擄人勒贖等罪起訴邱等4人。

檢方調查，主嫌邱宇翔自認男子林子鈞因簽球板欠下賭債，他身為中間人也該負責部分債務才能向上手交代，為解決債務，涉找上林子鈞朋友林男，認為林男有資力可以幫忙出錢還債，涉指使小弟陳奕軒、高繼謙、高竟堯擄走林男。

今年4月22日0點47分，王姓女子報案稱「乾哥」林男的手機、鞋子掉落敬業一路巷弄騎樓，懷疑有異，大直派出所獲報後調閱監視器畫面，赫見林男被人連拖帶拉，強押上車，案情不單純；大直派出所所長賴新天帶隊3輛警車、7名警員沿路鎖定車輛，一路往文山方向尋人，當時已到指南路、深山處無監視器確認，但仍持續沿著山路尋找，凌晨3點多，在新北市深坑區的阿柔洋產業道找到涉案車輛。

當時，警方正上前盤查，孰料犯嫌突然加速往前逃逸，賴新天見狀，果斷下車拉滑套對空鳴槍，並喊「警察！下車」，嚇阻對方繼續逃逸並預警，一共鳴三槍。

從警第一次開槍賴新天指出，當時車輛開在產業道路上，很陡又窄，對方開到底已經沒有路了，不知道車上是否有武器，才把籌碼全部壓上去「對決了」對空鳴槍是讓讓對方知道「我是認真的，把我方氣焰升到最高，去壓制他們」以保護同仁跟自己。