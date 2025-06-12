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疑為閃插隊保時捷 國2桃園段2賓士碰撞

桃園電子報／ 桃園電子報

國道2號西向10.3公里處桃園路段昨(10)日上午11時35分許，有一台保時捷疑似想要違規插隊變換車道，突然減速，後方60歲董姓女子駕駛賓士轎車，為了閃避該保時捷，不慎與38歲吳姓男子駕駛之賓士休旅車發生碰撞。國道警察表示，該起事故無人受傷，保時捷在事發當下已駛離，警方將通知駕駛到案說明，追究相關責任。

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吳男駕駛的賓士休旅車遭碰撞。圖：讀者提供

國道警察說明，保時捷疑似要違規插隊變換至右方車道接國道1號，無故於車道上減速，導致董女為閃避該車，碰撞到行駛在內側車道，由吳男駕駛的賓士休旅車，所幸無人受傷，雙方駕駛酒測值均為0，警方將通知該違規車輛到案說明，並追究相關責任。詳細肇事原因，有待警方進一步調查釐清。

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60歲董姓女子駕駛賓士轎車，為了閃避該保時捷，不慎與38歲吳姓男子駕駛之賓士休旅車發生碰撞。圖：讀者提供

警方呼籲，駕駛人遵守行車秩序，依序排隊下交流道，違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線等容易引發事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人的危害，民眾如有發現其他車輛的違規行為，可將行車紀錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區，以遏止一些駕駛惡意的違規，確保國道行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：疑為閃插隊保時捷 國2桃園段2賓士碰撞

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