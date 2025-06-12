高雄港拖船拖工作平台貓鼻頭海域擱淺 海巡急救援4人

受颱風及熱帶性低氣壓雙系統及西南氣流影響，受颱風及熱帶性低氣壓雙系統及西南氣流影響，昨天晚上一艘高雄商港籍拖船「港勤501號」，拖帶大洋7號工作平台時，航經屏東恆春貓鼻頭公園近岸海域時，疑似海象不佳，發生擱淺情形，海巡獲報後隨即派員展開救援，將船上4人成功救上岸。

海巡署第六岸巡隊接獲通報後，隨即派員現場展開救援，因現場天氣惡劣，能見度不佳，伴有強降雨情形，救援人員只能冒著風雨，徒步攀爬礁岩並運用「捲線延伸式浮水繩」實施下水救援。

海巡人員逐一將工作平台上4名台籍船員，以人力接駁方式成功救援上岸，全程無人員傷亡；拖船及工作平台則預計今日由船公司委託港勤451號實施救援脫困。

海巡署接獲通報後，立即派遣海巡艇趕赴現場，並動員岸巡人員封鎖周邊區域，確保安全。同時，港勤451號拖船已從高雄港出發，預計協助脫困作業。

當地居民目擊擱淺畫面，直呼「從沒見過救援的船隻卡在岸邊！」救援單位表示，目前首要任務是穩定船體，防止進一步損壞，並嚴密監控是否有油料外洩風險。