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國一新營段大貨車側翻 鋼捲掉落 上班時段一度封閉匝道

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

國道一號北上台南新營路段清晨驚傳大車事故，1輛大貨曳引車4時28分行經288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道，幸好沒有造成人車傷亡，警方一度封閉車道，截至上午8時事故還未移除，影響上班交通，9時2分已排除。

事故發生後，由於貨車車體嚴重毀損，鋼圈、零件噴飛在車道上，警方一度封閉國一鹽水方向往北向新營入口匝道，以及北向新營往鹽水方向出口集散車道，進行排除。

國道警局第四大隊表示，李姓駕駛疑似恍神造成車輛偏移，撞擊右側護欄後車體側翻，鋼圈也掉落於車道上，而駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。

警方呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力。

1輛大貨曳引車4時28分行經國道一號北上288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道。記者萬于甄／翻攝
1輛大貨曳引車4時28分行經國道一號北上288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道。記者萬于甄／翻攝
1輛大貨曳引車4時28分行經國道一號北上288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道。記者萬于甄／翻攝
1輛大貨曳引車4時28分行經國道一號北上288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道。記者萬于甄／翻攝
1輛大貨曳引車4時28分行經國道一號北上288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道。記者萬于甄／翻攝
1輛大貨曳引車4時28分行經國道一號北上288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道。記者萬于甄／翻攝
1輛大貨曳引車4時28分行經國道一號北上288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道。記者萬于甄／翻攝
1輛大貨曳引車4時28分行經國道一號北上288.5公里處，向右偏移撞擊護欄，導致車體側翻，所載的鋼圈掉落車道。記者萬于甄／翻攝

車道 國道

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