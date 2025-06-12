台中私校2高中生疑不服管教 趁老師如廁後「亂棒」襲擊老師

台中市某私立中學2名高一男學生，疑因不滿老師管教，6月10日竟持木棒在廁所外「堵人」，老師如廁後才走出，就遭兩人亂棒襲擊，造成老師頭部受傷，老師事後忍痛向同事求救，緊急送醫急救。

據了解，該名老師教學嚴格，2名高一男學生疑因不服管教，6月10日下午放學前，老師上廁所後，才剛踏出廁所，就遭到2名男學生持木棒狂毆，老師當場頭破血流，男學生行兇後逃離，老師忍痛請同事送醫，幸無生命危險，事後老師立刻前往轄區派出所報案。

校方指出，6月10日晚間7時，學校一名老師上廁所時遭兩名學生持木棍襲擊，學校獲悉後立即協助老師就醫驗傷，並報警處理，且完成校安通報，隔日學校召開緊急會議，聯繫家長到校說明及展開調查。

校方表示，初步了解是學生不服管教所引起，詢問學生當下不承認所為，學校隨即召開學生獎懲委員會進行議處，同時啟動對學生輔導機制，並關懷師生目前身心狀況，學校慰問老師受傷情況，並調整課務在家中休養，後續依老師主張，學校主動提供相關資料配合調查。

校方表示，對此深表歉意，此次相關學生皆未成年，為保護每一位學生的隱私並提供受教、受輔的機會，除積極維護老師管教權免於再次受到傷害外，懇請社會大眾給予學生有改過成長的機會，學校將持續宣導正向管教，暢通親師生溝通管道，為孩子教育而努力，以杜絕類似事件再度發生。