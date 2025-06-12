台中私校爆學生打老師 不服管教埋伏廁所亂棒痛毆一頓
台中市某私校傳出學生不服管教，竟埋伏廁所亂棒毆打老師離譜行為，警方10日晚間獲報，該私校2名學生躲在廁所拿木棍對黃姓教師施暴，經黃提告受理後依法函送偵辦；校方也聲明，除校安通報也開獎懲委員會，配合調查。
校方指出，6月10日晚間7點多老師上廁所遭2名學生持木棍襲擊，學校得知後協助老師就醫驗傷、報警，並依時限完成校安通報。
校方說，初步了解學生不服管教引起，經詢問學生當下不承認所為，學校也開學生獎懲委員會議處，同時啟動學生輔導機制，關懷師生雙方狀況，也慰問老師並調整課務，並配合相關調查。
警方表示，6月10日接獲黃姓教師報案，表示遭學生傷害到派出所提告，分局受理後調閱監視器並通知相關涉案人員說明，依法函送偵辦。
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