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上班注意！國3南向中和路段2車追撞1翻覆 回堵5公里

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快改道！ 國3南向中和路段2車追撞1翻覆 回堵5公里

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

高速公路局表示，今天上午8時14分，國道3號南向39.1公里處過中和，發生2輛自小客車追撞事故，其中1輛翻覆，占用外線車道，目前拖吊中，回堵5公里，用路人行經壅塞路段小心駕駛。

高公局北區養護工程分局呼籲，行駛高速公路請務必保持專注，車內人員務必繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛，不論大小型車，都應遵循速限規定，切勿急速轉向、隨意急煞或任意變換車道，以保障行車安全。

國道3號南向39.1公里處過中和，發生2輛自小客車追撞事故，其中1輛翻覆，占用外線車道，目前拖吊中。圖／取自高公局1968即時路況
國道3號南向39.1公里處過中和，發生2輛自小客車追撞事故，其中1輛翻覆，占用外線車道，目前拖吊中。圖／取自高公局1968即時路況

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