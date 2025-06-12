中壢今年車禍12死 半數在清晨 機車占10件

桃園市中壢警分局統計從今年1月迄今，中壢區發生24小時內死亡交通事故共12件，卻有一半的死亡事故集中在清晨4至8點。圖／中壢警分局提供 桃園市中壢警分局統計顯示，今年1月至今，中壢區共發生12件24小時內死亡的交通事故，以及4300起造成受傷的交通事故，整體死傷比率為0.27%。其中，有一半的死亡事故（共6件）集中發生於清晨4點至8點，該時段的死傷比率高達1.07%，是整體平均值的4倍以上，凸顯清晨時段的交通事故風險格外嚴重。

警方深入分析清晨時段死亡事故的肇事原因，主要包括超速、分心駕駛及違規轉彎。由於清晨時段車流量較少，駕駛人趕著上班，容易因疏忽路況而加速行駛。此外，剛起床的駕駛注意力尚未完全集中，反應力相對較差，一旦遇到突發狀況，往往難以及時應對，進而引發嚴重事故。

此外，這12起死亡交通事故中，有10件為機車騎士死亡，占比高達83.3%。中壢警分局指出，機車因缺乏保護結構，在碰撞中容易造成嚴重傷害；再者，機車行駛時受氣候、路況及交通環境影響較大，稍有不慎便可能失控。警方呼籲民眾務必遵守交通規則，尤其是機車騎士應保持高度警覺，避免疲勞上路，並穿戴防護裝備，以降低事故風險。

為減少事故發生，警方持續針對高事故時段及路段進行精準執法。今年以來，對於酒駕、闖紅燈、超速及未禮讓行人等重大交通違規行為，累計取締件數已達2萬4千餘件。警方藉由強化執法，促使駕駛人守法，進一步減少不當駕駛行為，保障市民用路安全。

中壢警分局長林鼎泰表示，今年至今雖然死傷事故數量有所減少，但清晨時段因交通流量較低，駕駛人容易因鬆懈而發生嚴重事故。他提醒所有用路人，無論時間早晚或車流多寡，行車安全絕對不容忽視。