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穆斯林婚宴誤食豬肉 新竹國賓出包

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹報導

王先生強調，婚禮前每次與負責業務見面，再三強調絕對不可以有豬肉入菜。不料，飯店上的第7道菜「吻魚瓜仁香米糕」，肉眼可見加雜豬肉絲。圖／王先生提供
王先生強調，婚禮前每次與負責業務見面，再三強調絕對不可以有豬肉入菜。不料，飯店上的第7道菜「吻魚瓜仁香米糕」，肉眼可見加雜豬肉絲。圖／王先生提供
新竹一對新人5月在新竹國賓飯店舉辦婚宴，新郎是穆斯林，半年前和飯店訂約時特別告知「菜餚絕對不可含有任何豬肉」，未料婚宴當天的米糕竟參雜豬肉，讓許多穆斯林賓客吃到。飯店強調廚師已請辭負責，也免除4萬餘元費用。

新郎王先生在臉書貼文指出，他是虔誠的穆斯林，家中一直都禁食豬肉，親友也是如此。這次舉辦婚禮，邀請近百位從世界各國遠道而來的伊斯蘭親友。爸爸在台灣伊斯蘭教協會擔任要職，也費盡心思協助籌備，就是希望讓穆斯林賓客感受台灣人的細膩與尊重。

王先生指出，他選擇五星級的新竹國賓飯店，就因業者標榜「清真認證」，也就放心將最重要的這一天交給他們。但萬萬沒想到，婚禮5月25日當天，飯店上了第7道菜「吻魚瓜仁香米糕」時，卻在菜餚中參雜豬肉，「直到賓客驚覺吃到豬肉，才面色凝重告知我們此事」。

王先生說，半年前和飯店簽約，特別註明「餐點無任何肉類，尤其無豬肉及豬肉製品」，婚禮前每次與負責業務見面，仍再三強調，每桌含服務費2萬1780元。對於飯店疏失，王先生提3點要求，包括公開向所有受影響的穆斯林賓客道歉、全額退費、補償實質損失及說明改善措施，確保不再發生。

新竹國賓對此致歉，也免除4萬餘元費用，表示經內部調查是廚師作業疏失，已自請離職以示負責，未來處理類似宴會時，將更小心謹慎。

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