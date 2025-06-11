萬華分局前行政組長涉貪羈押 調查局今再搜索賭博電玩

台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華，被控利用職務包庇轄區電玩業者，並透過保大警務員吳嘉葳向業者索賄，台北地檢署4月依貪汙罪聲押2警獲准，調查局經過2個月偵查，今天再搜索萬華「天下電子遊戲場」負責人曾子珆共4業者到案，清查有無其他官警涉案。

同案約談包括「佰大電子遊戲場」業者劉正喜、會計蔡美華、職員許宥鑫，行動不便的劉正喜訊後先請回。劉正喜在首波約談時，被檢方諭令70萬元交保、許宥鑫50萬元交保、蔡美華30萬元交保，3人都是2度被約談。

鄧進華與吳家葳上月押期將屆，檢方向法院聲請延押獲准。據了解，鄧進華收押後心防鬆動，供稱有收受吳家葳交付的賄款，調查局因此追查有無其他員警涉弊。

據調查，鄧進華、吳嘉葳與員警林裕偉都是大安分局老同事，其中林男曾借調調台北市警察局「靖紀小組」，專責查緝北市電玩與色情，與吳嘉葳私交甚篤，吳家葳每次去找鄧進華之前，常先去找林裕偉碰面，但二人供稱是送茶葉，否認有不正利益。

調查指出，2013年11月，鄧進華調任萬華分局行政組長後，開始和電玩業者有密切接觸，經常找吳嘉葳、林裕偉敘舊，吳嘉葳每月固定會與鄧進華碰面，疑討論萬華轄內電玩遭檢舉情事。