高雄3名好友相約屏東海神宮戲水卻溺斃 5年發生4起溺水案

屏東縣三地門鄉海神宮瀑布秘境相隔5年後，今天下午發生溺水，3名來自高雄好友黃男、郭男、林男，相約到海神宮戲水，下午三點多一名路過男子經過，發現疑似溺水，因山上通訊不佳，趕緊下山打電話報案，消防局獲報到場，3人救出後已無生命跡象，送醫不治，警方將報請檢方相驗。

屏東縣消防局表示，今下午三點多接獲報案，目擊者稱，他經過時看到兩名男子疑似溺水，因為山上訊號不佳，趕緊下山請其他人協助打報案電話，消防局獲報後出動11車17人前往。

消防局表示，報案民眾一開始看到是兩男溺水，消防人員到場後先發現兩男，接著持續往上搜索，發現另名男子在瀑布下方深潭處，3人救出後OHCA到院前無生命跡象，並將3人搬運下山，送醫不治。

警方初步調查，三人是來自高雄的好友，分別44歲黃男、44歲郭男與38歲林男，黃男開車載著另兩人，今天中午十二點多抵達海神宮停車場，抵達後，還有打給家人說，他們到了。據了解，黃男是台電員工、郭男從事安全工程、林男是停車場管理員。

警方今天傍晚通知3人的家屬到場指認，家屬趕抵屏東市清淨園確認身分後，現場哀戚，警方明天將報請屏東地檢署相驗。

屏東縣消防局提醒，海神宮有好幾層瀑布，瀑布下面有深潭，深潭下方有暗流存在，水一沖下來，下面會有岩石，容易產生漩渦或暗流，水流大容易將人捲進去，水域溫度會較冷，民眾若發現被捲進去，要利用水流方向，順著水流讓身體從底下推出來，水流清澈，民眾較不容易看出水深，容易失去警覺心。