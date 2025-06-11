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站務員遭酒醉男毆打「鼻梁眼睛受傷」台鐵不忍協助提告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵松山站今中午有1名旅客酒醉躺臥月台，運轉員前往關心並提醒乘車事項時，酒醉旅客突然無預警出拳毆打站務員，導致其鼻樑及右眼受傷，台鐵嚴正譴責暴力並已報警，將協助員工提告；鐵警表示，警方到場隨即以傷害罪現行犯逮捕犯嫌，全案調查後移送台北地檢署偵辦。

根據臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」公布影片顯示，台鐵松山站今在二月台12車位置，有名旅客躺臥地板，車站站務人員立即前往關心察看，發現是名男子因酒醉躺臥月台，酒醉旅客表示要前往萬里，站務員提醒該站為台鐵松山車站，若要前往萬里需搭車前往其他車站轉車，酒醉旅客語氣惡劣回覆，「那不然我不搭可以了吧」。

隨後該酒醉旅客突然無預警出拳攻擊台鐵員工，保全來不及阻止，站務員右眼及鼻樑受傷，後續前往忠孝醫院就醫檢查，攻擊站務員的酒醉旅客則被鐵警以現行犯逮捕。

鐵警表示，今中午12時40分許，鐵警局南港派出所獲報台鐵松山車站北上月台12車處，站務員見一男酒醉倒臥即上前關心，過程中遭該男徒手揮拳致渠右眼瘀青。警方到場立即依傷害罪現行犯逮捕犯嫌，全案調查後移送台北地檢署偵辦，以維護站車秩序。

台鐵公司表示，6月11日中午松山車站發生一起旅客攻擊站務人員事件，造成站員受傷就醫。本公司對此暴力行為表達最嚴正譴責，並強調將全力配合警方調查，依法追究加害人責任，絕不寬貸。

台鐵說明，該名旅客疑似酒醉躺臥月台，經站務人員多次扶起並將協助搭車前往目的地時，卻突遭該名旅客無預警出拳攻擊。

台鐵松山站接獲通報後立即啟動應變機制，並通報鐵警處理，該名旅客已由警方帶回調查，公司也在第一時間啟動關懷協助措施，將受傷同仁隨後送醫，並給予同仁關懷慰問，經初步診治右眼不適，目前持續追蹤治療中。

台鐵重申，對於任何暴力妨害執勤行為絕不容忍，並已啟動法律協助機制，協助受害同仁捍衛權益，同時也將滾動檢討並強化站務安全措施，確保第一線員工執勤安全。

台鐵呼籲旅客，理性對待公共服務人員，切勿以暴力干擾公務，共同維護良好搭乘環境與公共秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台鐵松山站今中午有1名旅客酒醉躺臥月台，運轉員前往關心並提醒乘車事項時，酒醉旅客突然無預警出拳毆打站務員，導致其鼻樑及右眼受傷。圖／截自影片
台鐵松山站今中午有1名旅客酒醉躺臥月台，運轉員前往關心並提醒乘車事項時，酒醉旅客突然無預警出拳毆打站務員，導致其鼻樑及右眼受傷。圖／截自影片

站務員 台鐵

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