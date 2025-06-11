差4天就要畢業典禮 屏科大社工系準畢業生車禍亡 

屏東縣49歲黃姓女子今上午8點多開車沿屏東大圳路南往北直行，行經大昌路與大圳路口時與22歲曹姓男騎士在路口車禍，曹男送醫不治。22歲曹男是是屏東科技大學社工系準畢業生，14日就是學校畢業典禮，可惜無緣參加。

警方對黃姓女駕駛酒測，酒測值為0，曹姓騎士因昏迷無法酒測，需待法醫相驗報告，目前已調閱影像釐清事故發因。

據了解，22歲曹姓騎士是屏科大今年應屆畢業生，屏科大6月16日星期六要舉行畢業典禮，如今卻無緣參加。

22歲曹姓男大生，就讀屏東科技大學社工系，他來自屏東縣來義鄉，家境較清寒，屏東縣府原民處獲悉後，協助後續急難救助，也會請原家中心的社工協助後需關懷。

屏科大表示，社工系學生在萬丹鄉發生的交通事故，學校接獲警方通知第一時間，校安人員到往醫院並完成校安通報，及聯繫系主任、班導師、家長等相關人員，協助急難慰問金、學生平安保險等申請作業，同時啟動班級心理輔導，針對此一事件，學校深表遺憾與不捨，並持續加強學生交通安全駕駛觀念的宣導。