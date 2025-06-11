女子開車載母辦事突倒地 暖心民眾急攔警車助送醫

台中市廖姓女子昨晚開車載母親到豐原區辦事，取車時突然昏倒在地，有市民發現後，趕緊向巡邏的保大警車求助，警方協助駕駛廖女車輛，將廖女送醫治療，完成警民接力救援行動。

台中市保安警察大隊第二中隊昨晚9時許，行經豐原區中正路段時，突然被一位神情焦急的市民攔下，急忙向警方求助，「有女子昏倒在馬路上」。

警方下車查看，發現一名廖姓女子（40歲）已意識模糊，且廖女母親也表示身體不適，因狀況緊急，警方立即開啟警車警示燈與鳴笛，駕駛廖女車輛，將將廖女與其母親送往豐原醫院急診室救治，所幸送醫即時，母女倆皆無大礙。

據查，廖女與母親一同開車前往豐原區處理事務，結束後準備前往停車場取車回家時，廖女便突然身體不適昏倒在路上，一旁熱心市民見狀，趕緊將她扶上車休息，並在中警保大巡邏警車經過時緊急向警方求助。