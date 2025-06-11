聽新聞
0:00 / 0:00
影／台鐵松山車站傳暴力事件 醉漢疑不滿被叫醒痛毆站務員畫面曝
康姓男子今天中午酒醉癱倒台鐵松山車站月台，蔡姓站務員獲悉關懷詢問，得知要搭去萬里站協助等車，待車來了，蔡員熱心提醒，康男疑不滿被喚醒，當場憤怒揮拳，蔡員不僅摔倒，眼睛還被毆打瘀傷。鐵路警察獲報趕抵，依傷害罪現行犯逮捕，警詢後移送法辦。
稍早監視器畫面曝光，只見蔡姓站務員遭康男在月台上痛毆、摔倒在月台，當時停靠月台的一列車正要駛離，畫面驚悚又讓人痛心。
鐵警指出，11日中午今天12點40分獲報，台鐵松山車站北上月台12車處有糾紛趕抵，年約60歲的康男因酒醉出拳攻擊站務員，釀站務員右眼瘀青，當場壓制逮捕，警詢後移送台北地檢署偵辦。
據了解，當時二月台開往基隆的第1172次到站，司機員發現康男倒在月台通報站務員，年約60歲蔡姓站務員負責旅客安全熱心詢問，得知對方要搭車去萬里站還耐心在旁等候，期間康男又睡著，待6分鐘後開往萬里站的列車到站，蔡員提醒「要上車了」，康男因此不悅動手揮拳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言