台中建案工人疑中暑 口吐白沬喘大氣送醫後不治

台中市北區華富街的工地在今天傍晚5時許，傳出建案工地林姓工人疑因中暑，被領班發現喘大氣、口吐白沫，經救護車到場急救，仍無呼吸心跳，送醫急救後，仍在今晚6時許不治，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。

第二警分局立人所在今天傍晚5時許獲報，北區華富街工地有工人無生命跡象，經查，林姓工人（47歲）在今天下午3時許時，疑因身體不適疑似中暑，工地領班要求林男先休息，今天下午5時許，領班要醒林男下班時，發現林大力喘氣、口吐白沫。

領班立即通報救護車到場，救護人員到場時，林男已無生命跡象，經使用強心針搶救後，送往中國醫藥大學附設醫院繼續救治，同時聯繫林男太太到院，但林仍在今晚6時許宣告不治。