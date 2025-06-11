影／屏東三地門海神宮水域傳溺斃 3男送醫不治

屏東縣消防局今下午3點23分接獲報案，三地門鄉海神宮停車場往上步行約30分鐘處以民眾戲水溺水，消防局出動人車前往，將三人救起後OHCA無生命跡象，送到高樹鄉大新醫院送醫不治，3名男子是朋友，來自高雄，警方已通知家屬到場指認。

消防局指出，接獲報案後，派遣三地門、高樹、里港、特搜及第一大隊，並啟動雙軌派遣高級救護隊，共11車17人前往，局長李彬正指揮，16時25分現場回報溺者確認3人，16時35分回報3名男性溺者皆已救起，呈現OHCA狀態，並立即協助就近送醫不治。

據了解，有路過民眾發現3人疑溺水，趕緊打電話報案，消防到場搜救，有兩人已被沖下來約10公尺處，另名男子在上方一處小深潭中發現。隨後趕緊將三人陸續搬運下山。

據了解，3名男子是朋友關係，有兩人44歲，一人38歲，都來自高雄，警方通知家屬指認，後續報請檢方相驗。