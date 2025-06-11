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屏東三地門海神宮水域傳溺斃 3男送醫不治

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屏東海神宮瀑布秘境傳溺水3命危 鄉長：目前並未對外開放

聯合報／ 記者郭韋綺／屏東即時報導

屏東縣消防局今下午3點多接獲報案，三地門鄉海神宮最上層，有人溺水，消防局獲報趕往現場，經現場搜救，發現3名男生，已經OHCA，身分不明，警方釐清。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今下午3點多接獲報案，三地門鄉海神宮最上層，有人溺水，消防局獲報趕往現場，經現場搜救，發現3名男生，已經OHCA，身分不明，警方釐清。記者劉星君／翻攝

屏東縣三地門鄉海神宮瀑布秘境今天傳出溺水事件，3人OCHA送醫搶救，據了解，海神宮秘境原屬於茂管處管理，但部落內部意見分歧，茂管處決定退場，現是無人管理狀態，鄉公所、部落居民原訂明天開會討論成立協會接手管理，不料卻發生憾事。

三地門青山部落海神宮位在茂林風景區內，屬於私人土地，海神宮為地名是著名景點，當地有峭壁、瀑布、深潭奇景，宛如神話故事海神宮得名。近幾年委由茂管處管理，打造戲水、溯溪、露營休閒營區，收門票、也有管理員和救生員進駐，但茂管處與地主發生意見分歧，決定退出管理核心，目前沒有管理單位接管下，並未對外開放。

三地門鄉長曾有欽表示，海神宮雖然還沒開放，遊客仍會闖入，垃圾堆積、停車亂象，居民相當困擾，公所也要派清潔隊善後清運垃圾，原本明晚預定邀集部落居民開會，將籌組新的協會，趕快接手管理海神宮運作。對海神宮今天溺水事件，他表示還要進一步了解。

縣府觀傳處表示，每年汛期來臨，都會針對高風險水域張貼布條，除行文各鄉鎮市長公所協助懸掛，在有線電視、各社群媒體推播新聞、跑馬燈、宣導影片，另函請各校務必在暑假前再次提醒學生水域安全宣導觀念，將救溺五部、防溺十招主動向學生說明宣導。

此外提醒水域相關權責單位設置警戒告示牌及簡易救生設備，並在體育發展中心、交旅處、消防局等官網設置「山域及水域活動安全宣導專區」，也會陸續更新山區及水域活動安全宣導資訊，亦透過官方Line、社群媒體多元管道強化宣導，以維民眾水域遊憩活動安全。

觀傳處從4月汛期開始宣導防溺。圖／觀傳處提供
觀傳處從4月汛期開始宣導防溺。圖／觀傳處提供
觀傳處校園宣導防溺十招。圖／觀傳處提供
觀傳處校園宣導防溺十招。圖／觀傳處提供

社群媒體 溺水 屏東縣

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