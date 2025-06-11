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影／72歲翁打錯檔…汽車暴衝橫越馬路影片曝 警直呼誇張
72歲蕭姓老翁昨天下午4時開車離開基隆市中正路一處加油站時，突失控暴衝到對向撞倒2輛機車，所幸無人員傷亡，老翁酒測值為零，警方調查打錯檔失控釀禍。
基隆市警察局第二分局正濱派出所昨天下午4時獲報，中正路段發生一起自小客暴衝交通事故，經查是蕭姓老翁開車駛離加油站時車子突然往前猛衝，撞倒停於對向機車及民宅鐵門，所幸無人傷亡。
警方到場處理，蕭姓駕駛酒測值為0，警方調查肇事原因疑為未注意打檔導致暴衝，詳細肇事原因仍待進一步釐清。一名被撞機車車主說，自小客車衝到對向很離譜，有人說「又是長者開車肇事」。
警方調出監視影像，發現自小客駛出加油站後橫越馬路直衝對向，撞倒多輛機車後，再倒車停在路中央，當時馬路上有多輛汽機車在謝近，幸好沒有撞到人，也直呼誇張。
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