台中少年觀魚跌落柳川 民眾攔巡邏車警及時伸援

黃姓男子日前帶14歲兒子到台中柳川旁散步，少年觀賞魚群時不慎跌落水中，民眾發現向巡邏警方攔車求援，員警伸援與黃男合力將少年救上岸送醫治療，家屬向警方及時救援致謝。

台中市警察局第一分局今天表示，西區派出所警方8日晚間7時多，巡邏行經西區柳川東路與民生路口時，有3名民眾攔下警車並通報有人在柳川落水，員警得知立即下車查看狀況。

經警方瞭解，41歲黃男當時與兒子14歲黃姓少年於柳川河畔散步時，少年因觀賞河中魚群不慎跌落水中，黃男見狀立即跳入河中救援，但因地勢落差大，僅能抱住兒子無法自行脫困上岸，立即引起周邊民眾關注並攔下警車求助。

員警到達現場時，只見黃男抱著失去意識兒子站在河岸下方，員警立即與黃男合力將少年抬上岸，並通知消防局救護人車到場，少年上岸後逐漸恢復意識，隨後由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。事件在警消合作下落幕，家屬也向警方及時救援致謝。