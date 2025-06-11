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饅頭媽風波後…台中北屯又傳開車衝撞茶行 涉案男：欠錢
台中市北屯區太原路三段的精品店，前天才因網紅「饅頭媽」的小三糾紛，衍生開車衝撞店面案件，無獨有偶，今天下午，北屯區南興一路一間茶行，也被劉姓男子駕駛租賃的貨車衝撞，造成店內毀損，警方到場以現行犯逮捕，劉僅稱「他（老闆）欠錢」，全案警詢後，依恐嚇、毀損等罪送辦。
第五警分局在今天下午2時許獲報，北屯區南興一路1處茶行被貨車衝撞，經警獲報後迅速趕赴現場，當場逮捕現行犯劉姓男子（25歲），劉男辯稱，與業者有財務糾紛，「他欠錢」，但未說明債務金額，因犯行已構成毀損、恐嚇，警詢後將依法移送台中地檢署偵辦。
近日台中北屯區開車衝撞店面糾紛不斷，除今日發生的貨車衝撞茶行案件外，前天上午11時，張姓業者在北屯區太原路三段經營的精品店，也遭林姓男子（28歲）衝撞，理由是因網紅「饅頭媽」林榆芯近日陷入小三風波，看不下去張是「渣男」，所以開車衝撞，也被警方依法送辦。
據了解，鄭姓茶行業者就是饅頭媽的前男友，此案是否與感情糾紛有關，因短短三天內已發生兩起開車衝撞案，警方將後續釐清。
第五警分局強調，對於任何危害公共安全或擾亂社會秩序之行為，必將嚴正執法、依法究辦，以維護民眾生命財產安全。
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