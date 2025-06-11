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高雄老舊七賢大樓火警釀6傷 「1關鍵」傷害降到最低

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

高雄市鹽埕區七賢大樓昨晚火警，釀成6傷，所幸防火門發揮關鍵作用，火勢未擴大蔓延，傷害降到最低。市議員簡煥宗表示，七賢大樓經城中城事件後已全面強化消防設施，但也坦言老城區仍有多棟大樓難以符合現代消防法規，仍待逐步協助改善。

七賢大樓屋齡近40年，住戶多為經濟弱勢和老年族群，城中城事件後，市府工務局與消防局針對高風險建築展開全面清查，七賢大樓被列為優先改善對象，市府提供行政協助家戶加裝住警器，並在樓層間加設防火門，建立簡易滅火設施。

此次火警住戶加裝防火門阻擋濃煙亂竄，避免災情擴大，可說是「不幸中的大幸」，但住戶也都捏了一把冷汗，就怕重演城中城惡夢。

簡煥宗表示，高雄老城區仍有不少與七賢大樓條件相似建築，窄小擁擠、屋齡高、管委會功能薄弱，由於住戶多半屬於經濟弱勢，無力負擔動輒數十萬元的消防設備升級費用，必須仰賴協助與補助。

對於無法一次到位符合現代消防法規的老舊建物，市府可考慮以「先建後扣」方式，由公部門先行補助改善，未來再由管委會逐年償還，或透過社福系統提供必要支援。

簡煥宗指出，老舊建築要完全符合現代法規標準，只能打掉重練，但整合難度高，現階段只能靠募集資源，逐步改善消防設備。

簡煥宗強調，老舊大樓問題非一日可解，靠住戶自力改善也非易事，應通盤思考，包含自辦都更誘因設計、弱勢補助機制及消防法規彈性適用，不再有下一次的悲劇。

消防局近期也選定七賢大樓消防演練，也呼籲類似建築加強防火觀念，即便無法百分百符合法規，但透過防火門、住警器與基本滅火器材配置，有助災害初期可獲得控制。

高雄市鹽埕區七賢三路七賢大樓今晚9時許發生火警，濃密火焰從起火戶7樓之18窗戶竄出，大樓住戶緊急逃生，火勢在9時55分撲滅。記者宋原彰／翻攝
高雄市鹽埕區七賢三路七賢大樓今晚9時許發生火警，濃密火焰從起火戶7樓之18窗戶竄出，大樓住戶緊急逃生，火勢在9時55分撲滅。記者宋原彰／翻攝
高雄鹽埕區七賢大樓也是一棟住商混和大樓，議員李喬如指出，這棟大樓情況與城中城相似，市府應該正視住戶重建需求。圖／李喬如服務處提供
高雄鹽埕區七賢大樓也是一棟住商混和大樓，議員李喬如指出，這棟大樓情況與城中城相似，市府應該正視住戶重建需求。圖／李喬如服務處提供

建築 屋齡 住戶

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