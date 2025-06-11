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男偷路邊腳踏車「狂騎50公里」 警助發還失主...報案背後有洋蔥

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

黃姓男子4月間臨時騎送給女兒的腳踏車外出，至家附近南門市場買東西，未上鎖臨停路邊就被他人偷走報警，警方調閱監視器畫面，發現犯嫌郭姓男子偷走腳踏車後，在大台北地區閒晃，騎乘逾50公里才回到士林區住處，上月寄發通知書要求到案說明，警方除了依竊盜罪將郭男送辦，也把失竊腳踏車發還，黃男感激不已。

中正二警方4月2日獲報，黃男稱臨時騎送給女兒的腳踏車外出，到南門市場閒逛、買東西，把車輛停在羅斯福路上，沒想到買完東西回來，發現腳踏車不翼而飛，由於腳踏車是送給女兒的禮物，焦急報警求助。

警方受理後，調閱監視器畫面偵辦，果然找到郭男（50歲）涉嫌竊走腳踏車，員警沿途鎖定，發現他騎腳踏車到處亂晃，繞行中正區、萬華區、大同區，才騎回士林區住處，騎乘里程數超過50公里。

警方寄發通知書要求到案說明，郭男上月26日到案坦承犯行，稱當天在南門市場附近還YouBike，發現這輛未上鎖的腳踏車，以為沒人要直接騎走，之後當代步工具使用。

員警查扣他竊得的腳踏車，並通知失主到派出所領取，黃男十分感激不已，擔心腳踏車是否受損，查看後發現完整無虞鬆了一大口氣；郭男因涉犯竊盜罪，警詢後被函送法辦。

中正二警方指出，案件不分大小，警方打擊犯罪會全力以赴，也呼籲民眾停放機車、自行車、電動車均應注意安全，除了記得拔鑰匙，還要上鎖保全，避免遭受竊賊覦覬，守護自身財產安全。

郭姓男子日前隨手偷走他人未上鎖的腳踏車。記者翁至成／翻攝
郭姓男子日前隨手偷走他人未上鎖的腳踏車。記者翁至成／翻攝

腳踏車 監視器

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