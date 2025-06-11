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疑搶快碰撞曳引車 花蓮19歲男機車雙載傷重送醫

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮卓溪鄉19歲陳姓男子今天騎機車載17歲女友，行經省道台9線玉里鎮大禹段時，疑似搶快與從無名巷欲轉入台9線的曳引車發生碰撞，雙載機車騎士傷重送醫，警方將釐清肇因。

花蓮縣警察局玉里分局表示，上午接獲民眾報案指，台9線272.6公里處發生一起營業貨運曳引車與普通重型機車碰撞的交通事故，警方立即派遣交通事故處理小組前往現場處理，並啟動調查程序。

初步了解，19歲陳姓男子駕駛普通重型機車，搭載17歲吳姓女子沿台9線南往北方向行駛，與由無名巷右轉進入台9線的曳引車發生碰撞，造成陳男頭部與胸部受傷，吳姓女子顱內出血，2人已轉送花蓮慈濟醫院救治。

台9線玉里鎮大禹段的這處路口，平常是秀姑巒溪疏濬運輸的砂石卡車等大型車輛頻繁進出的路徑，然而經常有機車族搶快，且大型車轉彎視線死角較大而頻傳車禍意外，後經大禹里長反映及相關單位會勘，去年新設紅綠燈號誌。

玉里分局表示，將針對路口加強交通執法及宣導，同時將對大型車駕駛加強視野死角、防禦駕駛等交通安全教育，確保行車安全。也呼籲用路人，行經路口應確實遵守交通號誌避免闖燈，共同維護用路安全。

花蓮 曳引車 交通事故

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