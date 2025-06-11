桃園市蘆竹區大古山今(11)日凌晨1時許發生砸車案件。廖姓男子疑似與一名女子發生感情糾紛，女子的友人劉姓男子為了幫忙出氣，竟當場推倒廖男的機車，再拿球棒砸車，劉男因此被網友封為「大古」翔平。對此，蘆竹分局表示，雖然被害人表明不提告，警方檢視相關事證後，仍認定廖男涉犯恐嚇罪、社會秩序維護法，全案依法移送偵辦。

劉姓男子為了幫女性友人出氣，竟當場推倒廖男的機車，再拿球棒砸車。圖：翻攝自threads@cuissy_

大古山今日凌晨發生砸車事件，有目擊者將過程PO上Threads表示，「今天的大古山真刺激。」其他網友則留言說，「在大古山打棒球那他就是『大古』翔平嘍」、「這樣砸的反作用力力會傳到自己的手腕上，很容易受傷。 隨然是要耍帥讓旁邊的女性友人看」、「敲他X老半天 球棒的傷比車子的還多 而且他手應該很麻」。

對此，蘆竹分局表示，經初步釐清案情，疑似被害人與女子有感情糾紛，因此與女子的友人劉男爆發衝突。雖被害人基於個人考量，明確表示不提出毀損告訴。然而，經警方檢視相關事證已然構成恐嚇行為，警方已通知劉男到案。此外，劉男於公共場所滋事擾亂的行為，涉嫌違反社會秩序維護法相關規定，警方將併予移送。

蘆竹分局呼籲，遇有任何糾紛應保持理性，循合法途徑解決，切勿訴諸暴力，共同維護社會秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹「大古」翔平慘了！被害人不提告 警仍依恐嚇罪送辦