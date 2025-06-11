快訊

申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

行動電源自燃失火怎麼辦？消防員喊話「先叫家人」再做後續步驟、1動作超危險

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

蘆竹「大古」翔平慘了！被害人不提告 警仍依恐嚇罪送辦

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市蘆竹區大古山今(11)日凌晨1時許發生砸車案件。廖姓男子疑似與一名女子發生感情糾紛，女子的友人劉姓男子為了幫忙出氣，竟當場推倒廖男的機車，再拿球棒砸車，劉男因此被網友封為「大古」翔平。對此，蘆竹分局表示，雖然被害人表明不提告，警方檢視相關事證後，仍認定廖男涉犯恐嚇罪、社會秩序維護法，全案依法移送偵辦。

156693 1
劉姓男子為了幫女性友人出氣，竟當場推倒廖男的機車，再拿球棒砸車。圖：翻攝自threads@cuissy_

大古山今日凌晨發生砸車事件，有目擊者將過程PO上Threads表示，「今天的大古山真刺激。」其他網友則留言說，「在大古山打棒球那他就是『大古』翔平嘍」、「這樣砸的反作用力力會傳到自己的手腕上，很容易受傷。 隨然是要耍帥讓旁邊的女性友人看」、「敲他X老半天 球棒的傷比車子的還多 而且他手應該很麻」。

對此，蘆竹分局表示，經初步釐清案情，疑似被害人與女子有感情糾紛，因此與女子的友人劉男爆發衝突。雖被害人基於個人考量，明確表示不提出毀損告訴。然而，經警方檢視相關事證已然構成恐嚇行為，警方已通知劉男到案。此外，劉男於公共場所滋事擾亂的行為，涉嫌違反社會秩序維護法相關規定，警方將併予移送。

蘆竹分局呼籲，遇有任何糾紛應保持理性，循合法途徑解決，切勿訴諸暴力，共同維護社會秩序。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹「大古」翔平慘了！被害人不提告 警仍依恐嚇罪送辦

延伸閱讀：

  1. 太可愛！幼兒園前進龜山派出所表演 向警察致敬
  2. 台灣史上首支！桃園璞園領航猿力克琉球黃金國王 搶下東超冠軍戰門票

被害人 桃園 恐嚇

延伸閱讀

男感情糾紛赴大古山尋仇 持球棒猛砸重機畫面狂被酸

幫朋友出氣！蘆竹男拿球棒怒砸機車 網：「大古」翔平

天降橫禍！蘆竹工地鷹架鐵件高空墜落 小客車路過慘被砸

影／抓到了！新北男失控持球棒砸藥局 警一路南下嘉義逮人

相關新聞

影／基隆女檢舉達人肉身擋小貨車進市場 警上銬強制罪送辦

徐姓女檢舉達人8日認為安樂市場營業時間車輛進出影響民眾買菜，涉嫌以肉身擋住一輛小貨車進入，引發駕駛不滿報警，雙方僵持爆發...

蘆竹「大古」翔平慘了！被害人不提告 警仍依恐嚇罪送辦

桃園市蘆竹區大古山今(11)日凌晨1時許發生砸車案件。廖姓男子疑似與一名女子發生感情糾紛，女子的友人劉姓男子為了幫忙出氣，竟當場推倒廖男的機車，再拿球棒砸車，劉男因此被網友封為「大古」翔平。

高雄老舊七賢大樓火警釀6傷 「1關鍵」傷害降到最低

高雄市鹽埕區七賢大樓昨晚火警，釀成6傷，所幸防火門發揮關鍵作用，火勢未擴大蔓延，傷害降到最低。市議員簡煥宗表示，七賢大樓...

男偷路邊腳踏車「狂騎50公里」 警助發還失主...報案背後有洋蔥

黃姓男子4月間臨時騎送給女兒的腳踏車外出，至家附近南門市場買東西，未上鎖臨停路邊就被他人偷走報警，警方調閱監視器畫面，發...

台南歸仁、仁德驚傳多起住宅竊案 警運用人臉辨識鎖定嫌犯逮人

台南歸仁、仁德近期連續發生多起住宅竊案，導致民眾人心惶惶，警方獲報後透過調閱相關監視器畫面，並運用人臉辨識技術清查，鎖定...

大貨車駕駛轉彎未留神 撞傷67歲過馬路婦人

35歲林姓營業大貨車駕駛今天中午由神岡區三民南路左轉神林路時，與穿越神林路的67歲吳姓女行人發生碰撞，造成吳女的頭、腳受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。