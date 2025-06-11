台南歸仁、仁德驚傳多起住宅竊案 警運用人臉辨識鎖定嫌犯逮人

台南歸仁、仁德近期連續發生多起住宅竊案，導致民眾人心惶惶，警方獲報後透過調閱相關監視器畫面，並運用人臉辨識技術清查，鎖定一名51歲劉姓慣竊，昨下午在東區將其當場拘捕，全案訊後依加重竊盜罪嫌送辦並建請羈押。

據了解，51歲劉姓嫌犯為桃園人，專挑白天時段在歸仁、仁德一帶作案，其會鎖定無人看守的住宅下手，為躲避警方查緝，劉嫌會先騎乘機車接近目標地點附近，再利用竊取的腳踏車作為掩護，最後再翻牆潛入住家行竊，過程相當迅速、手法老練，甚至企圖混淆監視器辨識，但仍逃不過警方精準科技的鎖定。

歸仁警方表示，接獲民眾報案後隨即組成專案小組追查，成功鎖定劉嫌後，昨在東區仁和路一帶將其逮捕到案，並持法院核發的搜索票與拘票前往劉嫌住處執行搜索，當場查扣新台幣2萬4300元、人民幣50元、手錶4支、藍牙耳機、香菸及護照等疑似贓物，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署，並建請羈押。