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台南歸仁、仁德驚傳多起住宅竊案 警運用人臉辨識鎖定嫌犯逮人
台南歸仁、仁德近期連續發生多起住宅竊案，導致民眾人心惶惶，警方獲報後透過調閱相關監視器畫面，並運用人臉辨識技術清查，鎖定一名51歲劉姓慣竊，昨下午在東區將其當場拘捕，全案訊後依加重竊盜罪嫌送辦並建請羈押。
據了解，51歲劉姓嫌犯為桃園人，專挑白天時段在歸仁、仁德一帶作案，其會鎖定無人看守的住宅下手，為躲避警方查緝，劉嫌會先騎乘機車接近目標地點附近，再利用竊取的腳踏車作為掩護，最後再翻牆潛入住家行竊，過程相當迅速、手法老練，甚至企圖混淆監視器辨識，但仍逃不過警方精準科技的鎖定。
歸仁警方表示，接獲民眾報案後隨即組成專案小組追查，成功鎖定劉嫌後，昨在東區仁和路一帶將其逮捕到案，並持法院核發的搜索票與拘票前往劉嫌住處執行搜索，當場查扣新台幣2萬4300元、人民幣50元、手錶4支、藍牙耳機、香菸及護照等疑似贓物，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署，並建請羈押。
歸仁分局長廖水池強調，警方將持續擴大追查是否涉及其他案件，也呼籲民眾加強門戶安全，外出務必關好門窗並裝設監控設備，若發現可疑人車活動，應立即報案，共同維護社區治安。
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