大貨車駕駛轉彎未留神 撞傷67歲過馬路婦人

35歲林姓營業大貨車駕駛今天中午由神岡區三民南路左轉神林路時，與穿越神林路的67歲吳姓女行人發生碰撞，造成吳女的頭、腳受傷，意識清楚送醫治療，詳細肇事原因，已交由豐原分局交通警察大隊分析研判中。

豐原分局表示，6月11日12時42分獲報，在神岡區三民南路與神林路口有交通事故發生，經了解，35歲林男駕駛營業大貨車，行經上述地址時，未留神與67歲吳姓女行人發生碰撞，林姓駕駛酒測值為0，未受傷；但吳女則有頭、腳部的受傷，警方呼籲，行人應使用行人穿越道，駕駛行經路口時則應減速慢行、主動禮讓，共同營造安全的交通環境。