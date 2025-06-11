快訊

申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看

行動電源自燃失火怎麼辦？消防員喊話「先叫家人」再做後續步驟、1動作超危險

富商老公陳榮煉入獄 安以軒欲動用「尪1.9億帳戶」遭法院駁回

竹縣竹北民宅拆除鷹架倒塌 所幸無人受傷

中央社／ 新竹縣11日電

竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口的1處民宅，今天執行拆除時鷹架倒塌，竹縣府說，因有瞬間強風造成鷹架崩落，導致鄰房遮雨帆布損壞及1輛機車受損，無人受傷。

黃姓民眾告訴中央社記者表示，事發當下傳出巨響，現場倒塌的鷹架約2層樓高，支架呈現扭曲變形狀態，帆布散落街頭，波及附近建物與車輛，所幸當時未有人員經過。

竹北警分局獲報前往現場表示，經確認無人受傷後，並抄登承攬拆除工程的建設公司負責人資料，同時要求施工人員，盡速調派吊車與作業人員，清除倒塌鷹架、恢復交通秩序。

新竹縣政府提供資料指出，此案為領有建築及拆除執照的危老重建案，是地主家族共同辦理合建，今天拆除拆除業務時，因有瞬間強風造成鷹架崩落，導致鄰房遮雨帆布損壞及一輛機車受損，無人員受傷。

縣府說，獲報立即到現場處理，預計下午4時前拆除損壞的鷹架並恢復道路通行，後續依建築法進行裁罰，另財損部分將依建築爭議處理辦法予以列管，並於建造執照開工前申請解除列管，才准開工。

竹北 新竹 建築

延伸閱讀

強風突襲！竹北房屋拆除2樓高鷹架突倒塌 巷弄一度封閉

天降橫禍！蘆竹工地鷹架鐵件高空墜落 小客車路過慘被砸

影／竹科上下班必塞爆 楊文科：竹北到竹科國一雙向將拓寬

台中鷹架倒塌釀2死2傷 建商致歉：疑拆除施工架操作不當

相關新聞

影／基隆女檢舉達人肉身擋小貨車進市場 警上銬強制罪送辦

徐姓女檢舉達人8日認為安樂市場營業時間車輛進出影響民眾買菜，涉嫌以肉身擋住一輛小貨車進入，引發駕駛不滿報警，雙方僵持爆發...

影／真會扯！大貨車載水泥槽 疑過高扯倒路邊燈桿影片曝光

許姓男子今天上午11點駕駛半拖曳引車沿頭份市中華路往北直行，不料疑因板車裝載的大型水泥槽過高，觸碰到頭份市公所燈桿上架設...

饅頭媽風波後…台中北屯又傳開車衝撞茶行 涉案男：欠錢

台中市北屯區太原路三段的精品店，前天才因網紅「饅頭媽」的小三糾紛，衍生開車衝撞店面案件，無獨有偶，今天下午，北屯區南興一...

蘆竹「大古」翔平慘了！被害人不提告 警仍依恐嚇罪送辦

桃園市蘆竹區大古山今(11)日凌晨1時許發生砸車案件。廖姓男子疑似與一名女子發生感情糾紛，女子的友人劉姓男子為了幫忙出氣，竟當場推倒廖男的機車，再拿球棒砸車，劉男因此被網友封為「大古」翔平。

高雄老舊七賢大樓火警釀6傷 「1關鍵」傷害降到最低

高雄市鹽埕區七賢大樓昨晚火警，釀成6傷，所幸防火門發揮關鍵作用，火勢未擴大蔓延，傷害降到最低。市議員簡煥宗表示，七賢大樓...

男偷路邊腳踏車「狂騎50公里」 警助發還失主...報案背後有洋蔥

黃姓男子4月間臨時騎送給女兒的腳踏車外出，至家附近南門市場買東西，未上鎖臨停路邊就被他人偷走報警，警方調閱監視器畫面，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。