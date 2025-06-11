高雄七賢大樓火警 經發局已先出421萬汰換消防設備

高雄鹽埕區七賢大樓昨天起火，所幸火勢未延燒，未釀成重大傷亡，今天消防局火調人員正釐清起火原因。聯合報系記者張議晨／攝影 高市鹽埕區七賢大樓昨天晚間發生火警，6人預防性送醫，火警也讓不少人連結到過去城中城大火；為改善大樓消防安全，市府經發局已再先行出資421萬元安裝、汰換消防設備。

七賢大樓土地所有權屬高雄市經發局，經發局今天透過文字訊息表示，七賢大樓基地原為果菜市場用地，為解決附近攤販問題並經當時議會決議，於民國67年由民間業者投資興建，並於75年領得使用執照。

經發局表示，七賢大樓土地面積2582平方公尺，使用執照戶數611戶，每戶套房面積約10坪左右，因地上建物屬私人產權，沒有年限限制。目前使用狀態僅1樓有少數店面仍在營業，2至4樓由市府經管暫作倉儲使用，5至16樓為集合住宅。

經發局表示，經洽詢七賢大樓管委會，此火警是近年來首次發生的套房火警；近期市府協助投入的偵煙器正常運作、滅火器剛完成換藥，受信總機等均正常，目前須改善部分有室內消防栓、自動灑水、泡沫滅火、排煙、緊急電源插座等消防設備。

經發局表示，為改善七賢大樓消防安全，經發局已再先行出資新台幣421萬元完成安裝「緊急發電機」及「泵浦汰舊換新」，並持續於管委會提案推動本大樓消防公安改善，除區分所有權人會議業已決議進行消防幫浦專用電源MP盤工程，今日也邀集相關單位現勘，市府將研擬精進改善措施。

經發局強調，目前市府已介入協助，為加強公共安全，對列管大樓加強安檢，在改善未完成前，包括「3燈2具」等設備，以及大樓防火區劃，都要求一定要合格，並加快改善期程。