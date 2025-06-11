強風突襲！竹北房屋拆除2樓高鷹架突倒塌 巷弄一度封閉

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聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌，連同帆布與鋼構橫躺在巷弄間，不僅壓損一旁停放機車及鄰戶遮雨棚，鋼架更一度堵住巷道，導致人車無法通行，所幸並無人員傷亡，施工安全引發議論。

從現場照片可見，倒塌的鷹架約2層樓高，整組支架呈現扭曲變形狀態，帆布散落街頭，連帶波及周邊建物與車輛，路旁民眾駐足圍觀，民眾也驚呼：「還好沒人經過」。據了解，事發當下傳出巨大聲響，嚇壞不少街坊住戶，立即通報警方與新竹縣工務處到場。

警方接獲報案後迅速到場查看，確認無人受傷後，抄登承攬拆除工程的建設公司負責人資料，並要求其盡速調派吊車與作業人員，清除倒塌鷹架、恢復交通秩序。

新竹縣工務處長戴志君也趕赴現場了解。他表示，鷹架倒塌主因研判與瞬間強風有關。由於該處建物正在進行拆除作業，施工過程中鷹架與主體建物扣合的面積逐漸減少，結構穩定性下降；同時鷹架外層包覆帆布，增加受風面積，在風勢驟起時，鋼架因拉扯力道過大導致整體傾倒。工務處接獲通報後，已第一時間派員到場協助，預計今天下午4點前完成拆除並全面恢復通行。

新竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌。圖／民眾提供
新竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌。圖／民眾提供
新竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌。圖／民眾提供
新竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌。圖／民眾提供
新竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌。圖／民眾提供
新竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌。圖／民眾提供
新竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌。圖／民眾提供
新竹縣竹北市光明三路與縣政十二街交叉口一處民宅，今天中午拆除時，鷹架突然整面倒塌。圖／民眾提供

竹北 新竹 建物

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