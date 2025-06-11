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影／妙齡女牽白柴被撞 人進加護狗失蹤...友報訊：牠回家了

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

馮姓女子在今早牽狗在台中市西屯區走斑馬線時，被開車左轉的吳姓婦人開車撞上，目前命危在加護病房急救，但馮女養的白色柴犬也有被撞傷，不知去向，馮女友人在臉書社群發文找狗，不少網友提供資訊。據了解，馮女友人稍早更新，該柴犬已平安回到家，感謝網友協助。

在台中工作的馮姓女子今早牽白色柴犬在西屯區散步時，被吳姓婦人開車撞上，馮女仍在加護病房，柴犬被撞後不知去向，馮女友人在臉書社團「西屯區大小事」發文協尋，不少網友都提供目擊柴犬的位置與行進方向，提供給馮女友人參考，最後馮女友人更新貼文，稱狗狗已自行返家了，也向協助的網友致謝。

經查，馮女是台南人，長居台中工作，平常有帶狗在清晨散步的習慣，馮女母親接獲警方通報後，已趕赴台中的醫院關心女兒狀況，尚未決定是否對吳婦提出過失傷害等告訴；肇事的吳姓女子則是上大夜班甫下班。

吳女向警方辯稱，當時她左轉時，是跟前方的機車一起左轉，沒想到會撞到人，「不是故意的，不知道怎麼撞上」。

警方不排除是轎車的A柱阻擋視線，以及未注意車前狀況等因素釀禍，詳細肇事原因，仍有待後續調閱監視器、訪查證人後釐清。

第六警分局在今早7時許獲報，西屯區凱旋路、大鵬路有事故，據查，吳女（57歲）駕駛轎車沿大鵬路，欲左轉凱旋路往河南路方向行駛，因未注意，撞上當時步行牽寵物走在斑馬線的馮姓女子（25歲），馮女被撞飛路面，一度無呼吸心跳，經就醫後恢復生命跡象，仍未脫險。

第六警分局提醒，駕駛行經行人穿越道時，應放慢速度、注意是否有行人通過並禮讓，切勿因一時貪快，造成不可彌補之傷害。

台中市吳姓婦人今早開車行經西屯區時，撞上步行牽狗走斑馬線的馮姓女子，釀成重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓婦人今早開車行經西屯區時，撞上步行牽狗走斑馬線的馮姓女子，釀成重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓婦人今早開車行經西屯區時，撞上步行牽狗走斑馬線的馮姓女子，釀成重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓婦人今早開車行經西屯區時，撞上步行牽狗走斑馬線的馮姓女子，釀成重傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓婦人今早開車行經西屯區時，撞上步行牽狗走斑馬線的馮姓女子，釀成重傷，友人在臉書協尋馮女飼養的白色柴犬。圖／摘自臉書西屯區大小事
台中市吳姓婦人今早開車行經西屯區時，撞上步行牽狗走斑馬線的馮姓女子，釀成重傷，友人在臉書協尋馮女飼養的白色柴犬。圖／摘自臉書西屯區大小事

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