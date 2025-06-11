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影／基隆女檢舉達人肉身擋小貨車進市場 警上銬強制罪送辦
市警第四分局安定派出所8日上午11時獲報，安樂區安樂市場發生糾紛，警方到場發現徐姓女子（65歲）以肉身阻擋一輛小貨車通行，雙方因而爆發口角衝突。
警方說，員警多次勸導徐姓女子離開現場，但她不願配合，小貨車駕駛向警方表示，要對該女提出妨害自由及強制罪告訴。警方依法告知徐女相關權利，並表示要對她實施逮捕。但徐女情緒激動拒絕配合，警方依法使用強制力上銬，將她帶返派出所處理，詢後移送基隆地檢署偵辦。
警方表示，安樂市場樂一路內除攤販外還有不少住戶，因有通行需求，市府並未公告管制該路段車輛進出時段，小貨車依法可以進出，並不算違規。徐女則指小貨車開進去影響民眾買菜行為，警方認定徐女所為涉嫌強制罪。
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