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高雄某棧板工廠老闆遭堆高機壓死 警方派員鑑識

中央社／ 高雄11日電

洪姓男子在高雄湖內區中山路一段租賃廠房經營組合棧板工廠，洪男今天上午被王姓房東發現遭手動油壓堆高機壓住，已明顯死亡。經警方初步研判無外力介入，意外原因待調查釐清。

高雄市消防局指出，上午10時37分許獲報，指湖內區中山路有創傷救護案，經派員到場確認為一名男子遭堆高機重壓，傷者明顯死亡、未送醫。

高雄市警察局湖內分局員警指出，經初步了解，王姓房東表示，因有1至2天未見到75歲洪姓工廠老闆，且廠房內燈光一直沒有關閉，房東察覺有異，今天上午到廠房查看，才發現洪男遭手動油壓堆高機壓住，趕緊通報警消到場處置。

警方表示，已封鎖現場並由鑑識人員調查，初步研判無外力介入，意外發生原因尚待釐清，並呼籲工廠作業應嚴守安全規範，進行工程時應做好各項安全措施，以確保作業環境安全，避免發生憾事。

高雄市 死亡 房東

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