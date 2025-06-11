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台南市東區巴克禮紀念公園夢湖出現浮屍 嚇壞散步民眾

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區巴克禮紀念公園水池（夢湖）今天上午11時許驚傳出現浮屍，嚇壞散步民眾；警消接獲報案，將年約85歲的林姓老婦遺體打撈上岸，因已明顯死亡，並未送醫。據了解，老婦身上沒有明顯外傷，警方已聯繫上家屬，釐清事發原因，初步了解，老婦久病，家屬並無意見。

台南市消防局指出，今天上午11時37分接獲民眾報案指出，「巴克禮公園水池內好像浮著1個人、像是浮屍，很嚇人」，消防局崇善分隊人員到場，確認是浮屍，中午12時8分下水打撈上岸；因已明顯死亡，並未送醫，後續交由現場警員處理。

據了解，死者是年約85歲的林姓老婦，昨天凌晨就離開家中，家屬有向警方通報失蹤，警方查明身分後已聯繫上家屬，家屬剛趕到現場；因林婦久病，身上沒有明顯外傷，家屬並無特別意見，正配合警方製作筆錄，準備報請檢察官相驗。

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台南市東區巴克禮紀念公園的水池內，今天上午驚傳出現浮屍。記者袁志豪／翻攝
台南市東區巴克禮紀念公園的水池內，今天上午驚傳出現浮屍。記者袁志豪／翻攝

老婦 浮屍 死亡

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